В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись у Дворцового моста в Петербурге, никто не пострадал
В воскресенье, 18 августа, в центре Санкт-Петербурга столкнулись два теплохода. Согласно информации, которую Северо-Западная транспортная прокуратура обнародовала в своём телеграм-канале, происшествие случилось в районе Дворцового моста.
"По предварительным данным, 18 августа 2024 года в районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов "Кронверка" и "Альдемарин", — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов допущено не было. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
До этого Life.ru писал об аналогичном происшествии, случившемся в ночь на 14 августа в Петербурге. Сообщалось, что теплоход "Гардемарин", двигаясь задним ходом, врезался в теплоход "Фонтанка-1", а после этого задел теплоход "Переяслав".
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