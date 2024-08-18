В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два теплохода

В воскресенье, 18 августа, в центре Санкт-Петербурга столкнулись два теплохода. Согласно информации, которую Северо-Западная транспортная прокуратура обнародовала в своём телеграм-канале, происшествие случилось в районе Дворцового моста.

"По предварительным данным, 18 августа 2024 года в районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов "Кронверка" и "Альдемарин", — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов допущено не было. Прокуратура организовала проверку по данному факту.