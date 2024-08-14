Появилось видео жёсткого столкновения трёх теплоходов на Неве в Петербурге
Теплоходы "Гардемарин", "Фонтанка-1" и "Переяслав" столкнулись ночью в Неве
Виновник происшествия — теплоход "Гардемарин". Обложка © Telegram / "Северо-Западная транспортная прокуратура"
Минувшей ночью в Петербурге произошла речная авария: теплоход "Гардемарин", двигаясь задним ходом, врезался в теплоход "Фонтанка-1", а после этого задел теплоход "Переяслав". Инцидент случился неподалёку от Английской набережной, сообщили в пресс-службе Северо-Западной прокуратуры.
Момент столкновения теплоходов попал на камеру видеонаблюдения. Видео © Telegram / "Северо-Западная транспортная прокуратура"
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, ночью 14 августа 2024 года в районе Английской набережной теплоход "Гардемарин", сдавая задним ходом, сначала совершил навал на теплоход "Фонтанка-1", затем на теплоход "Переяслав", — рассказали в ведомстве.
Последствия столкновения теплоходов. Фото © Telegram / "Северо-Западная транспортная прокуратура"
У самого "Гардемарина" после таких пируэтов повреждена задняя часть. У "Фонтанки-1" серьёзно пострадали причальный брус и лакокрасочное покрытие, а у "Переяслава" побились два боковых стекла. К счастью, никто не пострадал, кроме того, не дошло до разлива корабельного топлива. Транспортная полиция при содействии прокуратуры расследует обстоятельства аварии.
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