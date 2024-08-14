Появилось видео жёсткого столкновения трёх теплоходов на Неве в Петербурге

Минувшей ночью в Петербурге произошла речная авария: теплоход "Гардемарин", двигаясь задним ходом, врезался в теплоход "Фонтанка-1", а после этого задел теплоход "Переяслав". Инцидент случился неподалёку от Английской набережной, сообщили в пресс-службе Северо-Западной прокуратуры.

Момент столкновения теплоходов попал на камеру видеонаблюдения. Видео © Telegram / "Северо-Западная транспортная прокуратура"

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, ночью 14 августа 2024 года в районе Английской набережной теплоход "Гардемарин", сдавая задним ходом, сначала совершил навал на теплоход "Фонтанка-1", затем на теплоход "Переяслав", — рассказали в ведомстве.

Последствия столкновения теплоходов. Фото © Telegram / "Северо-Западная транспортная прокуратура"