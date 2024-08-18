В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв
СМИ: Грузовик взорвался в Тель-Авиве, полиция рассматривает версию о теракте
Грузовик с мужчиной внутри взорвался в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel. по Предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранение.
Грузовик с мужчиной внутри взорвался в Тель-Авиве. Видео © X / Alidayi710142 / ELMALO23570046
По информации издания, грузовик взорвался на улице Дерех-Лод пару часов назад. Полиция сообщает, что вероятнее всего — это был теракт. На теле погибшего от взрыва были обнаружены следы пояса смертника — предварительно, он взорвался раньше времени. Также пострадал 50-летний прохожий, его доставили в местную больницу.
Аналогичное происшествие произошло ранее в Сомали, где мощный взрыв раздался рядом с отелем Beach View на пляже Лидо в Могадишо. По данным местных СМИ, речь идёт о теракте с участием смертника. Точное количество жертв пока не озвучено, но счёт уже пошёл на десятки.
X / ELMALO23570046