В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв

Грузовик с мужчиной внутри взорвался в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel. по Предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранение.

Грузовик с мужчиной внутри взорвался в Тель-Авиве. Видео © X / Alidayi710142 / ELMALO23570046

По информации издания, грузовик взорвался на улице Дерех-Лод пару часов назад. Полиция сообщает, что вероятнее всего — это был теракт. На теле погибшего от взрыва были обнаружены следы пояса смертника — предварительно, он взорвался раньше времени. Также пострадал 50-летний прохожий, его доставили в местную больницу.