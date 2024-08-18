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18 августа, 20:41

В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв

СМИ: Грузовик взорвался в Тель-Авиве, полиция рассматривает версию о теракте

Грузовик с мужчиной внутри взорвался в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel. по Предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранение.

Грузовик с мужчиной внутри взорвался в Тель-Авиве. Видео © X / Alidayi710142 / ELMALO23570046

По информации издания, грузовик взорвался на улице Дерех-Лод пару часов назад. Полиция сообщает, что вероятнее всего — это был теракт. На теле погибшего от взрыва были обнаружены следы пояса смертника — предварительно, он взорвался раньше времени. Также пострадал 50-летний прохожий, его доставили в местную больницу.

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Аналогичное происшествие произошло ранее в Сомали, где мощный взрыв раздался рядом с отелем Beach View на пляже Лидо в Могадишо. По данным местных СМИ, речь идёт о теракте с участием смертника. Точное количество жертв пока не озвучено, но счёт уже пошёл на десятки.

Обложка ©

X / ELMALO23570046

Оксана Попова
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