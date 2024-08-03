Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 23:25

Десятки человек погибли в Могадишо после подрыва террориста-смертника

Garowe: Десятки человек погибли при самоподрыве террориста на пляже в Могадишо

Мощный взрыв раздался поздним вечером 2 августа рядом с отелем Beach View на пляже Лидо в Могадишо. По данным местных СМИ, речь идёт о теракте с участием смертника. Точное количество жертв пока не озвучено, но счёт уже пошёл на десятки.

"По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель", — заявило издание Garowe.

На кадрах с места трагедии видно, что пляж усеян телами погибших и раненых. Медики и добровольцы оказывают помощь пострадавшим. Ответственность за произошедшее на себя взяли радикалы из сомалийской группировки "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

Последствия взрыва в Могадишо. Видео © X / Aditya Raj Kaul

В Сомали боевики "Аш-шабаб"* убили пассажира вертолёта ООН и взяли заложников
В Сомали боевики "Аш-шабаб"* убили пассажира вертолёта ООН и взяли заложников

Это не первый за последний год теракт в Сомали, организованный движением "Аш-Шабаб". Так, в феврале боевики устроили серию взрывов на рынке в Могадишо, убив десятерых. А в январе радикалы подорвали заминированную повозку на контрольно-пропускном пункте у границы с Кенией.

Обложка ©

X / Abdirashid Hashi

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сомали
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров