Десятки человек погибли в Могадишо после подрыва террориста-смертника

Мощный взрыв раздался поздним вечером 2 августа рядом с отелем Beach View на пляже Лидо в Могадишо. По данным местных СМИ, речь идёт о теракте с участием смертника. Точное количество жертв пока не озвучено, но счёт уже пошёл на десятки.

"По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель", — заявило издание Garowe.

На кадрах с места трагедии видно, что пляж усеян телами погибших и раненых. Медики и добровольцы оказывают помощь пострадавшим. Ответственность за произошедшее на себя взяли радикалы из сомалийской группировки "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

Последствия взрыва в Могадишо. Видео © X / Aditya Raj Kaul