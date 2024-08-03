Десятки человек погибли в Могадишо после подрыва террориста-смертника
Garowe: Десятки человек погибли при самоподрыве террориста на пляже в Могадишо
Мощный взрыв раздался поздним вечером 2 августа рядом с отелем Beach View на пляже Лидо в Могадишо. По данным местных СМИ, речь идёт о теракте с участием смертника. Точное количество жертв пока не озвучено, но счёт уже пошёл на десятки.
"По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель", — заявило издание Garowe.
На кадрах с места трагедии видно, что пляж усеян телами погибших и раненых. Медики и добровольцы оказывают помощь пострадавшим. Ответственность за произошедшее на себя взяли радикалы из сомалийской группировки "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").
Последствия взрыва в Могадишо. Видео © X / Aditya Raj Kaul
Это не первый за последний год теракт в Сомали, организованный движением "Аш-Шабаб". Так, в феврале боевики устроили серию взрывов на рынке в Могадишо, убив десятерых. А в январе радикалы подорвали заминированную повозку на контрольно-пропускном пункте у границы с Кенией.
X / Abdirashid Hashi