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Регион
18 августа, 20:30

В Севастополе сообщили о запуске ВСУ ложных целей

Глава Севастополя Развожаев: ВСУ запускают ложные цели, чтобы прощупать оборону

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему между сигналами тревоги и отбоя в регионе проходит всего несколько минут. Градоначальник в своём телеграм-канале написал, что причиной тому ложные цели, которые Вооружённые силы Украины запускают, чтобы прощупать оборону.

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова", — сообщил Развожаев.

В то же время высокопоставленный госслужащий обратил внимание крымчан на соблюдение мер безопасности. По его словам, ими в любом случае не стоит пренебрегать при сигнале воздушной тревоги.

Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе
Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 16 августа российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе. Развожаев тогда сообщал, что над Чёрным морем сбито три беспилотника.

Обложка ©

Pixabay / AnnaIlarionova

Алексей Соловьёв
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