В Севастополе сообщили о запуске ВСУ ложных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему между сигналами тревоги и отбоя в регионе проходит всего несколько минут. Градоначальник в своём телеграм-канале написал, что причиной тому ложные цели, которые Вооружённые силы Украины запускают, чтобы прощупать оборону.

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова", — сообщил Развожаев.

В то же время высокопоставленный госслужащий обратил внимание крымчан на соблюдение мер безопасности. По его словам, ими в любом случае не стоит пренебрегать при сигнале воздушной тревоги.