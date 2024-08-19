Стало известно, когда Макрона назначит нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается внести изменения в высшее руководство страны уже в ближайшие дни. По информации газеты Journal du Dimanche, он намерен объявить о назначении нового премьер-министра до 28 августа.

По данным издания, рассматривается вариант назначения фигуры вне политики. Это решение может также повлиять на текущий состав правительства: возможно, Макрон сохранит часть уходящих в отставку министров в своей новой команде.