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18 августа, 22:59

Стало известно, когда Макрона назначит нового премьер-министра Франции

Макрон планирует назначить нового премьер-министра Франции до 28 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается внести изменения в высшее руководство страны уже в ближайшие дни. По информации газеты Journal du Dimanche, он намерен объявить о назначении нового премьер-министра до 28 августа.

По данным издания, рассматривается вариант назначения фигуры вне политики. Это решение может также повлиять на текущий состав правительства: возможно, Макрон сохранит часть уходящих в отставку министров в своей новой команде.

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Напомним, что после внеочередных парламентских выборов, прошедших 7 июля, в Национальном собрании Франции сложилась сложная политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. На втором месте оказалась коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, с 168 мандатами. В свою очередь, правая партия "Национальное объединение" вместе с республиканцами получила 143 места.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Кирилл Сосновских
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