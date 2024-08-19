Стало известно, когда Макрона назначит нового премьер-министра Франции
Макрон планирует назначить нового премьер-министра Франции до 28 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается внести изменения в высшее руководство страны уже в ближайшие дни. По информации газеты Journal du Dimanche, он намерен объявить о назначении нового премьер-министра до 28 августа.
По данным издания, рассматривается вариант назначения фигуры вне политики. Это решение может также повлиять на текущий состав правительства: возможно, Макрон сохранит часть уходящих в отставку министров в своей новой команде.
Напомним, что после внеочередных парламентских выборов, прошедших 7 июля, в Национальном собрании Франции сложилась сложная политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. На втором месте оказалась коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, с 168 мандатами. В свою очередь, правая партия "Национальное объединение" вместе с республиканцами получила 143 места.
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