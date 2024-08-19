Шивелуч на Камчатке готовится выбросить девятикилометровый столб пепла
Метеоролог Вильфанд: Камчатский Шивелуч может выбросить пепел на высоту до 9 км
Life.ru рекомендует читателям из Камчатского края следить за обновлениями от авиакомпаний и быть готовыми к возможным изменениям в планах. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН
На Камчатке вулкан Шивелуч готовится к мощному выбросу пепла, который поднимется на высоту до девяти километров над уровнем моря. Это событие может создать серьёзные помехи для авиационного трафика, как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Прогнозируется выброс пепла до 9 км выше моря, такая ситуация является редкой. Создаётся определённое препятствие для самолётов, потому что воздушное судно на данной высоте начинает снижение для дальнейшей посадки," — пояснил эксперт.
Он добавил, что в таких условиях авиаперевозчики будут корректировать маршруты полётов, чтобы избежать попадания в облако пепла, учитывая его распределение и масштабы. Это необычное явление может повлиять на расписание рейсов и безопасность полётов, поэтому пассажирам рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний и быть готовыми к возможным изменениям в планах.
Напомним, ранее, 18 августа, вулкан Шивелуч на Камчатке вновь продемонстрировал свою активность, выбросив столб пепла на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Согласно информации от Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф протянулся на 15–20 километров в восточном и юго-восточном направлениях от вулкана.