Шивелуч на Камчатке готовится выбросить девятикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч готовится к мощному выбросу пепла, который поднимется на высоту до девяти километров над уровнем моря. Это событие может создать серьёзные помехи для авиационного трафика, как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Прогнозируется выброс пепла до 9 км выше моря, такая ситуация является редкой. Создаётся определённое препятствие для самолётов, потому что воздушное судно на данной высоте начинает снижение для дальнейшей посадки," — пояснил эксперт.

Он добавил, что в таких условиях авиаперевозчики будут корректировать маршруты полётов, чтобы избежать попадания в облако пепла, учитывая его распределение и масштабы. Это необычное явление может повлиять на расписание рейсов и безопасность полётов, поэтому пассажирам рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний и быть готовыми к возможным изменениям в планах.