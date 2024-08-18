Камчатский вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел 18 августа, 08:09 Вулкан Шивелуч. Обложка © Telegram / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

На Камчатке зафиксирована новая активность вулкана Шивелуч, на этот раз он выбросил столб пепла высотой 4,5 километра. Об этом сообщает камчатская группа реагирования на извержение вулкана Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Шивелуч. Видео © Telegram / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 1520 километров на восток — юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — говорится в сообщении.

За последние сутки это уже второе извержение Шивелуча. Сейчас сейсмологи предупреждают о возможном выбросе пепла на рекордную высоту до десяти километров.

Напомним, на Камчатке был объявлен красный авиационный код из-за вулкана Шивелуч, несколько часов назад столб его пепла поднялся на пять километров. Вулкан находится в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского, возраст горы оценивается учёными в 60–70 тысяч лет.

Авторы Татьяна Миссуми