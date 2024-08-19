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19 августа, 01:01

"Беременного" бойца"Айдара"* освободили от службы из-за "жалоб" на отсутствие ноги

Украина.ру: Боевику "Айдара"* на медкомиссии поставили диагноз "беременность"

Бойцу штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру на медицинской комиссии неожиданно поставили диагноз "беременность". По информации издания "Украина.ру", такое заключение стало шоком для самого бойца и его окружения.

Во время прохождения медосмотра, который был организован для уточнения состояния здоровья Дегтяра, врач-хирург выдал ему заключение о беременности. В результате ему предоставили два диагноза, которые освободили бы его от дальнейшей службы — отсутствие ноги и беременность.

"Заключение о "беременности" ему выдал хирург, а невропатолог ещё и написал "жалоба на отсутствие нижней левой конечности", — сообщает издание.

Сам Дегтяр не удержался от комментариев, назвав такое обращение со стороны украинских врачей проявлением полного неуважения к ветеранам. Он подчеркнул, что подобные ошибки не только унижают, но и усложняют жизнь бывшим бойцам, которым и так непросто адаптироваться после службы.

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Ранее Зеленский уже в 12-й раз продлил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа. Теперь он продлён ещё на 90 суток.

*Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Кирилл Сосновских
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