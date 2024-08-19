"Оказался под давлением": Раскрыты истинные мотивы Сырского перед атакой на Курскую область
Economist: Генерала Сырского могли уволить перед нападением на Курскую область
Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС / Zuma
Британское издание Economist опубликовало новые детали, касающиеся мотивации главкома ВСУ Александра Сырского перед недавним вторжением украинских войск в Курскую область. Согласно информации из источника, он столкнулся с критическим давлением перед осуществлением операции.
Издание утверждает, что в начале июля 2024 года, в разгар подготовки к атаке, генерал оказался под угрозой увольнения. Причина кроется в проблемах, оставленных его предшественником Валерием Залужным. Кроме того, разногласия между украинским командованием и президентом страны по поводу политики мобилизации привели к нехватке кадров в армии. Эти обстоятельства породили слухи о возможной отставке главкома ВСУ.
"План вторжения на территорию России возник не от лёгкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением", — сказано в материале.
Согласно данным источника, украинское руководство тщательно скрывало от рядовых план атаки. Как выяснилось, когда информация об операции была раскрыта, многие военнослужащие не поверили. При этом сам Сырский избежал увольнения.
Ранее Life.ru сообщал о расколе в команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который произошёл на фоне интенсивных боёв с российскими войсками, наносящими серьёзные потери украинской стороне. Разногласия в команде касаются стратегии ведения войны: некоторые подчинённые Сырского выступают против тактики "на истощение" и предлагают сосредоточиться на "хитрости и ловкости".