Британское издание Economist опубликовало новые детали, касающиеся мотивации главкома ВСУ Александра Сырского перед недавним вторжением украинских войск в Курскую область. Согласно информации из источника, он столкнулся с критическим давлением перед осуществлением операции.

Издание утверждает, что в начале июля 2024 года, в разгар подготовки к атаке, генерал оказался под угрозой увольнения. Причина кроется в проблемах, оставленных его предшественником Валерием Залужным. Кроме того, разногласия между украинским командованием и президентом страны по поводу политики мобилизации привели к нехватке кадров в армии. Эти обстоятельства породили слухи о возможной отставке главкома ВСУ.

"План вторжения на территорию России возник не от лёгкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением", — сказано в материале.

Согласно данным источника, украинское руководство тщательно скрывало от рядовых план атаки. Как выяснилось, когда информация об операции была раскрыта, многие военнослужащие не поверили. При этом сам Сырский избежал увольнения.