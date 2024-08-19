Техэксперт раскрыл лайфхаки, которые ускорят работу смартфона

Со временем любой смартфон работает всё медленнее, однако это не повод его менять. Оказывается, есть несколько лайфхаков, которые позволяют ускорить производительность устройства. О них в беседе с "Газетой.ru" рассказал техэксперт Сергей Биржевой.

"Основная причина замедленной работы смартфона — переполненная память. Когда она почти достигает предела, производительность телефона значительно снижается. Чтобы этого избежать, регулярно очищайте кэш, удаляйте ненужные файлы и приложения, которыми не пользуетесь", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что это ускорит работу системы.

Он также отметил, что производители гаджетов регулярно выпускают для них обновления, в которых исправлены некоторые ошибки. Это пойдёт на пользу устройству и оптимизирует время автономной работы.

В то же время Биржевой посоветовал регулярно обновлять используемые приложения, а также хотя бы раз в неделю проверять настройки. Ещё он порекомендовал использовать поменьше лишней анимации, так как она загружает смартфон и плохо влияет на автономность его работы.

Техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" сообщил, что желательно периодически проверять приложения на предмет их востребованности, а затем удалять те, которые не нужны. По его словам, это освободит место не только в постоянной, но и в оперативной памяти.

"Многие приложения работают в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Это также замедляет работу смартфона. Отключите автоматическое обновление и синхронизацию данных, которые не нужны вам постоянно. Это снизит нагрузку на процессор и оперативную память", — заявил Биржевой.