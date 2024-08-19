Техэксперт раскрыл лайфхаки, которые ускорят работу смартфона
Эксперт Биржевой сообщил, что переполненная память замедляет работу смартфона
Со временем любой смартфон работает всё медленнее, однако это не повод его менять. Оказывается, есть несколько лайфхаков, которые позволяют ускорить производительность устройства. О них в беседе с "Газетой.ru" рассказал техэксперт Сергей Биржевой.
"Основная причина замедленной работы смартфона — переполненная память. Когда она почти достигает предела, производительность телефона значительно снижается. Чтобы этого избежать, регулярно очищайте кэш, удаляйте ненужные файлы и приложения, которыми не пользуетесь", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что это ускорит работу системы.
Он также отметил, что производители гаджетов регулярно выпускают для них обновления, в которых исправлены некоторые ошибки. Это пойдёт на пользу устройству и оптимизирует время автономной работы.
В то же время Биржевой посоветовал регулярно обновлять используемые приложения, а также хотя бы раз в неделю проверять настройки. Ещё он порекомендовал использовать поменьше лишней анимации, так как она загружает смартфон и плохо влияет на автономность его работы.
Техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" сообщил, что желательно периодически проверять приложения на предмет их востребованности, а затем удалять те, которые не нужны. По его словам, это освободит место не только в постоянной, но и в оперативной памяти.
"Многие приложения работают в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Это также замедляет работу смартфона. Отключите автоматическое обновление и синхронизацию данных, которые не нужны вам постоянно. Это снизит нагрузку на процессор и оперативную память", — заявил Биржевой.
Ранее Life.ru писал, что одной из главных причин преждевременной поломки телефона является неправильная зарядка. В связи с этим эксперты рассказали, как не угробить любимый гаджет раньше времени.
Pixabay / FelixMittermeier