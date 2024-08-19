Внедорожник с туристами рухнул со скалы на Сахалине

Необычное происшествие случилось недавно на Сахалине. Как пишет в своём телеграм-канале местное издание Sakh.online, опубликовавшее видеозапись с места событий, там со скалы сорвался внедорожник с людьми внутри.

Машина с туристами на Сахалине упала со скалы. Видео © Telegram / Sakh.online — новости Сахалина и Курил

По данным канала, туристы пытались заехать на гору Крузенштерна, однако, проходя Баклан, легковушка упала вниз. Находившиеся внутри люди сообщили, что они еле вылезли из машины, которая впоследствии всю ночь пролежала в море.

"Машину однозначно не спасти. Через неделю она вся будет жёлтая", — говорит на видео очевидец происходящего.