В Чикаго проходит массовая пропалестинская демонстрация
Митингующие в США против Израиля закрыли Мичиган-авеню в день съезда демократов
В Чикаго в самом разгаре пропалестинская демонстрация, совпадающая с началом Национального съезда Демократической партии США. Несколько сотен активистов шествуют по Мичиган-авеню к Гранд-парку у озера Мичиган, неся плакаты с призывами "Прекратить поставки оружия Израилю" и "Остановить геноцид в Газе". Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Манифестанты обвиняют израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в геноциде и критикуют президента США Джо Байдена за поддержку израильской политики. На акции усиленное присутствие полиции — более ста сотрудников охраняют порядок, перекрывая улицы вокруг демонстрации.
Многие общественные организации, включая пропалестинские группы, анонсировали дополнительные мероприятия в дни съезда демократов, который продлится с 19 по 22 августа. Ожидается, что в эти дни Чикаго станет ареной для множества масштабных протестов.
На съезде, где вице-президент США Камала Харрис планирует объявить о своей кандидатуре на президентских выборах в ноябре, делегаты также будут обсуждать и утверждать политическую платформу партии.
Это не первая акция протеста со стороны пропалестинских активистов. Ранее, в июне, в Бруклинский музей Нью-Йорка ворвались сотни пропалестинских активистов, которые испортили произведения искусства. Как сообщает New York Post, протестующие, недовольные боевыми действиями в Газе, использовали альпинистское снаряжение, чтобы попасть на здание и внутрь музея, где вызвали хаос и потасовки с охранниками.
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