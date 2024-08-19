В Чикаго проходит массовая пропалестинская демонстрация

В Чикаго в самом разгаре пропалестинская демонстрация, совпадающая с началом Национального съезда Демократической партии США. Несколько сотен активистов шествуют по Мичиган-авеню к Гранд-парку у озера Мичиган, неся плакаты с призывами "Прекратить поставки оружия Израилю" и "Остановить геноцид в Газе". Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Манифестанты обвиняют израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в геноциде и критикуют президента США Джо Байдена за поддержку израильской политики. На акции усиленное присутствие полиции — более ста сотрудников охраняют порядок, перекрывая улицы вокруг демонстрации.

Многие общественные организации, включая пропалестинские группы, анонсировали дополнительные мероприятия в дни съезда демократов, который продлится с 19 по 22 августа. Ожидается, что в эти дни Чикаго станет ареной для множества масштабных протестов.

На съезде, где вице-президент США Камала Харрис планирует объявить о своей кандидатуре на президентских выборах в ноябре, делегаты также будут обсуждать и утверждать политическую платформу партии.