Лантратова предложила добавить курс логики в школьную программу
Депутат Лантратова: Курс логики в школах важен для борьбы с клиповым мышлением
По словам депутата Лантратовой, в условиях "клипового мышления" курс логики в школах стал бы полезным. Обложка © Telegram / Яна Лантратова. Добро
В Госдуме обсудили новую идею, которая может изменить подход к образованию в России. Первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести курс логики в школьную программу. Этот шаг направлен на развитие у детей научного и критического мышления, пишет ТАСС.
В своём обращении к министру просвещения Сергею Кравцову, она отметила, что "введение курса логики в основное и среднее образование поможет школьникам лучше ориентироваться в окружающем мире, анализировать информацию и строить обоснованные аргументы". Депутат подчеркнула, что "ключевые формы мышления усваиваются именно в школьные годы", и добавила, что в высших учебных заведениях логика уже присутствует, но важно начать обучение раньше.
По словам политика, в условиях "клипового мышления", когда дети имеют трудности с критическим восприятием и анализом информации, такой курс стал бы полезным. Введение логики можно осуществить либо в виде самостоятельного предмета, либо интегрировать её в программы по математике, информатике и обществознанию.
Предлагаемый курс включает темы, такие как "предмет и значение логики", "классы понятий", "логические категории", "дедуктивные и индуктивные умозаключения", "методы доказательства и опровержения", а также "основы рациональной дискуссии". Инициатор этой идеи отметила, что реализация потребует перераспределения учебной нагрузки, чтобы избежать перегрузки учеников.
Ранее депутат Лантратова также сообщила, что хотя праздничные линейки в школах России намечены на 2 сентября, в приграничных областях и новых регионах возможны изменения в графике мероприятий в зависимости от ситуации с безопасностью. По её словам, в некоторых школах линейки могут быть отменены из-за угрозы безопасности, и мероприятия будут проводиться либо на улице, либо в стенах образовательных учреждений, чтобы обеспечить приоритет безопасности учащихся.