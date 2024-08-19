Лантратова предложила добавить курс логики в школьную программу

В Госдуме обсудили новую идею, которая может изменить подход к образованию в России. Первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести курс логики в школьную программу. Этот шаг направлен на развитие у детей научного и критического мышления, пишет ТАСС.

В своём обращении к министру просвещения Сергею Кравцову, она отметила, что "введение курса логики в основное и среднее образование поможет школьникам лучше ориентироваться в окружающем мире, анализировать информацию и строить обоснованные аргументы". Депутат подчеркнула, что "ключевые формы мышления усваиваются именно в школьные годы", и добавила, что в высших учебных заведениях логика уже присутствует, но важно начать обучение раньше.

По словам политика, в условиях "клипового мышления", когда дети имеют трудности с критическим восприятием и анализом информации, такой курс стал бы полезным. Введение логики можно осуществить либо в виде самостоятельного предмета, либо интегрировать её в программы по математике, информатике и обществознанию.

Предлагаемый курс включает темы, такие как "предмет и значение логики", "классы понятий", "логические категории", "дедуктивные и индуктивные умозаключения", "методы доказательства и опровержения", а также "основы рациональной дискуссии". Инициатор этой идеи отметила, что реализация потребует перераспределения учебной нагрузки, чтобы избежать перегрузки учеников.