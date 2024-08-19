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19 августа, 04:59

В Бурятии девушка без прав пробила стену дома, где спал ребёнок

В Бурятии девушка без прав врезалась в дом — пострадали пассажир и ребёнок

В Бурятии девушка-водитель врезалась в дом, в котором спал ребёнок. Обложка © УГИБДД по Бурятии

В Бурятии девушка-водитель врезалась в дом, в котором спал ребёнок. Обложка © УГИБДД по Бурятии

В бурятском селе Нестериха 19-летняя девушка без прав врезалась на машине в стену жилого дома. По данным республиканского управления госавтоинспекции, в этот момент внутри спал маленький ребёнок, он пострадал.

В результате аварии 16-летний пассажир автомобиля "Ниссан" получил травмы, а спящий ребёнок — порезы от осколков стекла. Обстоятельства происшествия и состояние водителя выясняются. Установлено, что у девушки взяли анализ крови для проверки на наличие алкоголя.

По предварительным данным, выясняется, была ли автоледи в состоянии опьянения. Для дальнейшего расследования будут собраны все необходимые материалы.

В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал"
В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал"

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в других регионах. Так, в Барнауле произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, а десять получили травмы. Авария случилась ночью 18 августа на Павловском тракте, когда 21-летний водитель "тойоты", выезжая со двора, не уступил дорогу автомобилю марки "Хёндай". В результате столкновения 20-летняя пассажирка "хёндая" скончалась до прибытия скорой помощи, а водитель и три пассажира "хёндая" пострадали.

Кирилл Сосновских
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