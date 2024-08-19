В Бурятии девушка без прав пробила стену дома, где спал ребёнок

В бурятском селе Нестериха 19-летняя девушка без прав врезалась на машине в стену жилого дома. По данным республиканского управления госавтоинспекции, в этот момент внутри спал маленький ребёнок, он пострадал.

В результате аварии 16-летний пассажир автомобиля "Ниссан" получил травмы, а спящий ребёнок — порезы от осколков стекла. Обстоятельства происшествия и состояние водителя выясняются. Установлено, что у девушки взяли анализ крови для проверки на наличие алкоголя.

По предварительным данным, выясняется, была ли автоледи в состоянии опьянения. Для дальнейшего расследования будут собраны все необходимые материалы.