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19 августа, 06:21

ВСУ заставляют пленных жителей Суджанского района для западных СМИ благодарить их за "освобождение"

РИАН: ЦИПсО привлёк иностранные СМИ для постановки с пленными в сумской больнице

Сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ привлекли иностранных журналистов для постановочной съёмки с российскими военно- и гражданскими пленными в Сумской областной больнице. Об этом журналистам рассказал местный источник. Они на запись призывали ВС РФ "не стрелять по деревням Суджанского района" и якобы медучреждению, в котором оказались, а также благодарили украинскую армию за "освобождение".

Как пишет РИА "Новости", такими постановками Киев хочет обвинить российские войска в нанесении ударов по собственному населению, а также показать западной аудитории в якобы положительном отношении к ВСУ. После съёмок часть пленных увезли в неизвестном направлении.

К слову, в самой больнице находится много украинских военнослужащих. Собеседник агентства признаётся, что областная система здравоохранения уже "не вывозит".

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах планирующими авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Их сбросил российский бомбардировщик Су-34.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Матвей Константинов
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