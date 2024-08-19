Сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ привлекли иностранных журналистов для постановочной съёмки с российскими военно- и гражданскими пленными в Сумской областной больнице. Об этом журналистам рассказал местный источник. Они на запись призывали ВС РФ "не стрелять по деревням Суджанского района" и якобы медучреждению, в котором оказались, а также благодарили украинскую армию за "освобождение".

Как пишет РИА "Новости", такими постановками Киев хочет обвинить российские войска в нанесении ударов по собственному населению, а также показать западной аудитории в якобы положительном отношении к ВСУ. После съёмок часть пленных увезли в неизвестном направлении.

К слову, в самой больнице находится много украинских военнослужащих. Собеседник агентства признаётся, что областная система здравоохранения уже "не вывозит".