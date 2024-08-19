Командование ВСУ отправляет украинские подразделения на позиции, которые занимают российские военные. Причём нередко среди бойцов оказываются совершенно негодные и не подготовленные мобилизованные. При этом ТЦК попросту закрывает на это глаза. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Владимир Бахмистеров.

На передовую Бахмистеров, с его же слов, попасть не мог ни при каких условиях из-за серьёзных проблем со зрением. Однако сотрудники ТЦК (аналог военкомата — Прим. Life.ru) решили по-своему, наплевав на правила.

"Нас командование послало на другую позицию, чтобы мы укреплялись там и держали оборону, но, когда туда пришли, там уже были российские военные", — рассказал Бахмистеров, его слова приводит Минобороны.

Также военнопленный рассказал, что на передовой остаётся множество тел убитых украинских военных, которые никто не спешит забирать. Тем, кто всё ещё жив, командование помогать не стремится, "посылая на верную смерть".