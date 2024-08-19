В Китае обнаружены сотни шпионских метеостанций

В Китае удалось рассекретить ряд компаний, которые установили на территории страны анемометрические вышки (используются для измерения скорости и направления потока воздушных масс — Прим. Life.ru) для сбора конфиденциальных данных. Оказалось, что те были связаны с разведкой иностранных государств. Об этом сообщило министерство государственной безопасности КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

Ведомство приводит информацию, что за последние несколько лет отдельные компании, связанные с иностранными разведслужбами, прикрываясь строительством анемометрических вышек, проникли на территории, где располагались важные секретные объекты Поднебесной. Собранные данные организации передавали за границу, тем самым нанося угрозу национальной безопасности страны.

По данным китайской газеты Global Times, с января по октябрь 2023 года органами безопасности КНР была произведена проверка более трёх тысяч метеорологических станций. Среди них сотни оказалась нелегальными и нарушающими законы Китая. Как затем отметил эксперт по безопасности из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэя, метеорологические данные имеют стратегическое измерение с точки зрения военного использования, так как используются для планировки военных операций.