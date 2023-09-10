В британском парламенте задержан предполагаемый китайский шпион

Известно, что задержанному агенту около 30 лет. Долгое время он жил в Китае, где и мог быть завербован. В британском парламенте в сферу его полномочий входили внешнеполитические вопросы, в частности и отношения с Пекином. Также указано, что мужчина был связан с рядом высокопоставленных членов парламента и лицами, имеющими доступ к секретной информации.