В британском парламенте задержан предполагаемый китайский шпион
Times: Сотрудник британского парламента задержан по подозрению в работе на Китай
В Лондоне задержан помощник депутата британского парламента. По данным газеты Times, он подозревается в шпионаже в пользу Китая.
"Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая", — сказано в сообщении.
Известно, что задержанному агенту около 30 лет. Долгое время он жил в Китае, где и мог быть завербован. В британском парламенте в сферу его полномочий входили внешнеполитические вопросы, в частности и отношения с Пекином. Также указано, что мужчина был связан с рядом высокопоставленных членов парламента и лицами, имеющими доступ к секретной информации.
"Это серьёзная эскалация со стороны Китая. Мы никогда раньше не сталкивались ни с чем подобным", — сообщил один из чиновников.
Лайф также рассказывал, что весной корреспондент газеты The Wall Street Journal гражданин США Эван Гершкович был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Срок ареста корреспондента истекал 30 августа. Суд продлил содержание фигуранта под стражей до 30 ноября.
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