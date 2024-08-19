Старший прапорщик сбежал и полтора года прятался от службы на Сахалине, его посадили на восемь лет

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего, самовольно оставившего место службы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и лишится звания старшего прапорщика.

Установлено, что 6 августа 2022 года в условия проведения спецоперации военнослужащий без уважительных причин не явился в воинскую часть в Приморском крае, уехав в Корсаков Сахалинской области. В местную военную комендатуру он явился лишь 28 февраля 2024 года. Приговор не вступил в законную силу.