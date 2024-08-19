Старший прапорщик сбежал и полтора года прятался от службы на Сахалине, его посадили на восемь лет
На Сахалине приговорили к восьми годам военного, покинувшего место службы
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего, самовольно оставившего место службы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и лишится звания старшего прапорщика.
Установлено, что 6 августа 2022 года в условия проведения спецоперации военнослужащий без уважительных причин не явился в воинскую часть в Приморском крае, уехав в Корсаков Сахалинской области. В местную военную комендатуру он явился лишь 28 февраля 2024 года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Мосгорсуд приговорил к 6,5 годам "строгача" россиянина, собиравшегося присоединиться к террористической организации и воевать на стороне Украины. Его признали виновным в государственной измене. Изначально мужчина попался правоохранителям из-за конфликта с сотрудником билетной кассы, и в его телефоне нашли переписку с представителем украинской стороны.
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