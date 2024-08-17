Россиянин хотел воевать на стороне Украины и спалился, повздорив с кассиром при покупке билета

Мосгорсуд приговорил 37-летнего жителя Подольска к 6,5 годам колонии строго режима по делу о государственной измене. Процесс проходил в закрытом режиме, однако СМИ выяснили, что, по версии следствия, Михаил Рылов намеревался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды запрещённой в РФ террористической организации и принять участие в боевых действиях на стороне Киева.

Как пишет "Коммерсант", раздобыв соответствующую символику, мужчина связался с представителями организации и неназванными жителями Брянской области, пообещавшими перевести его через границу. Осуждённый собирался добраться до региона на поезде из Москвы, но дважды переносил дату отъезда. В последний раз он поссорился с кассиром и получил десять суток административного ареста. После выхода на свободу Михаила задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным издания, основанием для задержания стала переписка мужчины и представителя организации, обнаруженная в его мессенджере. Правда, на заседании суда Рылов утверждал, что уехать на Украину он собирался, чтобы позднее перебраться на заработки в Германию. К слову, также он страдает от плохого слуха. Помимо заключения, Михаила приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей и ограничению свободы на два года после выхода из колонии.