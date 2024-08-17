Россиянин хотел воевать на стороне Украины и спалился, повздорив с кассиром при покупке билета
Мосгорсуд приговорил глухого жителя Подольска к 6,5 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил 37-летнего жителя Подольска к 6,5 годам колонии строго режима по делу о государственной измене. Процесс проходил в закрытом режиме, однако СМИ выяснили, что, по версии следствия, Михаил Рылов намеревался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды запрещённой в РФ террористической организации и принять участие в боевых действиях на стороне Киева.
Как пишет "Коммерсант", раздобыв соответствующую символику, мужчина связался с представителями организации и неназванными жителями Брянской области, пообещавшими перевести его через границу. Осуждённый собирался добраться до региона на поезде из Москвы, но дважды переносил дату отъезда. В последний раз он поссорился с кассиром и получил десять суток административного ареста. После выхода на свободу Михаила задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По данным издания, основанием для задержания стала переписка мужчины и представителя организации, обнаруженная в его мессенджере. Правда, на заседании суда Рылов утверждал, что уехать на Украину он собирался, чтобы позднее перебраться на заработки в Германию. К слову, также он страдает от плохого слуха. Помимо заключения, Михаила приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей и ограничению свободы на два года после выхода из колонии.
Ранее ФСБ задержала сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа, работавшую на украинскую разведку. Женщина специально устроилась на режимный объект, где собирала секретные данные. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", фигурантку заключили под стражу. Ведомство показывало видео её задержания.
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