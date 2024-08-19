"Фатальный сигнал": В Бундестаге боятся, что ФРГ окончательно прикроет краник военной помощи Украине
Депутат бундестага Рот назвал фатальным сигналом прекращение помощи ФРГ Украине
Возможное прекращение выделения Берлином дополнительных средств на новую помощь ВСУ станет фатальным сигналом для Украины. Об этом заявил депутат, глава Комитета Бундестага по международным отношениям от социал-демократов Михаэль Рот, комментируя данные СМИ о планах сократить поддержку Киева.
"Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь [Украине], это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — цитирует политика N-tv.
Напомним, по данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия думает над сокращением военной помощи Украине, и текущий бюджетный план уже не предусматривает выделение новых средств. Власти пришли к такому решению в целях сокращения расходов.
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