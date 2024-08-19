Россиянам рассказали, чего категорически нельзя делать, если вас затопили соседи
Адвокат Антонова призвала не выбивать дверь соседям, которые вас затопили
Потоп — это серьёзная проблема, от которой то и дело страдают жители многоквартирных домов. Испортить он может не только ремонт, но и ментальное здоровье. Поэтому очень важно даже в стрессовой ситуации держать себя в руках.
К примеру, бежать и выбивать дверь соседям сверху категорически не рекомендуется. Это можно расценить как незаконное проникновение в жилище, отметила адвокат Екатерина Антонова. Если дверь закрыта, то лучше обратиться в аварийную службу, уточнила она в беседе с "Газетой.ru".
Юрист призвала фиксировать происходящее в квартире на камеру. В дальнейшем это поможет определить причину затопления и размер ущерба. После устранения аварии следует пригласить сотрудников управляющей компании, чтобы составить акт о затоплении.
"Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объём причинённого ущерба с указанием повреждённых вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи", — подчеркнула эксперт.
А чтобы детально оценить ущерб, потребуется обращение в экспертную организацию, которая установит размер денежных требований, предъявляемых к причинителю вреда. Помогут в этом чеки и квитанции. После независимой оценки ущерба следует официально обратиться к затопившим вас соседям с досудебной претензией. Адвокат рекомендовала сделать это через почту, сохранив опись и квитанцию. Это потребуется для суда, если ответчик проигнорирует ваше обращение.
Ранее адвокат объяснил россиянам, в каких случаях можно вернуть бракованный гаджет. При этом важно помнить, что зачастую продавцы используют хитрые уловки, чтобы не возвращать деньги за брак.
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