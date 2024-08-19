Россиянам рассказали, чего категорически нельзя делать, если вас затопили соседи

Потоп — это серьёзная проблема, от которой то и дело страдают жители многоквартирных домов. Испортить он может не только ремонт, но и ментальное здоровье. Поэтому очень важно даже в стрессовой ситуации держать себя в руках.

К примеру, бежать и выбивать дверь соседям сверху категорически не рекомендуется. Это можно расценить как незаконное проникновение в жилище, отметила адвокат Екатерина Антонова. Если дверь закрыта, то лучше обратиться в аварийную службу, уточнила она в беседе с "Газетой.ru".

Юрист призвала фиксировать происходящее в квартире на камеру. В дальнейшем это поможет определить причину затопления и размер ущерба. После устранения аварии следует пригласить сотрудников управляющей компании, чтобы составить акт о затоплении.

"Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объём причинённого ущерба с указанием повреждённых вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи", — подчеркнула эксперт.