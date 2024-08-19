Глава Роспотребнадзора рассказала, как традиционные ценности оберегают Россию от обезьяньей оспы

Вспышка бушующей в Африке оспы обезьян не представляет для России никакой опасности. В этом журналистов Life.ru заверила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

По её словам, в нашей стране нас есть всё необходимой для того, чтобы выявить это заболевание. В первую очередь, это отличная тест-система, которая доказала свою эффективность.

Анна Попова убеждена, что оспа обезьян не представляет опасности для России. Видео © Life.ru

"Это уже проверено. За весь прошедший период у нас было три случая завозной оспы, которую мы своевременно выявили и не допустили никакого распространения. А учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с её традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эпидемическое, неопасно", — заверила глава Роспотребнадзора.