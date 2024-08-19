Глава Роспотребнадзора рассказала, как традиционные ценности оберегают Россию от обезьяньей оспы
Анна Попова: Для России с её традиционными ценностями оспа обезьян не опасна
Вспышка бушующей в Африке оспы обезьян не представляет для России никакой опасности. В этом журналистов Life.ru заверила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
По её словам, в нашей стране нас есть всё необходимой для того, чтобы выявить это заболевание. В первую очередь, это отличная тест-система, которая доказала свою эффективность.
Анна Попова убеждена, что оспа обезьян не представляет опасности для России. Видео © Life.ru
"Это уже проверено. За весь прошедший период у нас было три случая завозной оспы, которую мы своевременно выявили и не допустили никакого распространения. А учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с её традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эпидемическое, неопасно", — заверила глава Роспотребнадзора.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы. Ранее с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было вызвано вспышкой заболевания оспы обезьян в Демократической Республике Конго и его распространением в других странах континента.
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