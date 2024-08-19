В Подмосковье пенсионерка зажгла свечу на Преображение и спалила квартиру
Пенсионерка зажгла свечку по случаю православного праздника и спалила свою квартиру в подмосковной Коломне. Об этом сообщает SHOT.
Пенсионерка из Коломны зажгла свечку и спалила свою квартиру. Видео © Life.ru
По информации телеграм-канала, накануне вечером 64-летняя Людмила Григорьевна поставила в комнате свечу в честь праздника Преображения Господня. Женщина отошла на кухню, а когда вернулась — вся комната уже была в огне. Потушить пожар своими силами пенсионерка не смогла и выбежала на улицу.
Соседи позвонили в экстренные службы и оказали первую помощь пожилой женщине — она сильно обожгла руку, пытаясь справиться с пламенем. Вместе с квартирой у Людмилы Григорьевны сгорели все документы и телефон.
Ранее в подмосковной Лобне произошёл крупный пожар в жилом доме с мансардой, площадь которого составила 200 квадратных метров. По информации МЧС России, в результате происшествия погибли два человека, ещё трое были госпитализированы.
Life.ru