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19 августа, 11:16

В Подмосковье пенсионерка зажгла свечу на Преображение и спалила квартиру

Пенсионерка зажгла свечку по случаю православного праздника и спалила свою квартиру в подмосковной Коломне. Об этом сообщает SHOT.

Пенсионерка из Коломны зажгла свечку и спалила свою квартиру. Видео © Life.ru

По информации телеграм-канала, накануне вечером 64-летняя Людмила Григорьевна поставила в комнате свечу в честь праздника Преображения Господня. Женщина отошла на кухню, а когда вернулась — вся комната уже была в огне. Потушить пожар своими силами пенсионерка не смогла и выбежала на улицу.

Соседи позвонили в экстренные службы и оказали первую помощь пожилой женщине — она сильно обожгла руку, пытаясь справиться с пламенем. Вместе с квартирой у Людмилы Григорьевны сгорели все документы и телефон.

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Life.ru

Мария Любицкая
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