Просил шприцы, но передумал: В Марий-Эл фармацевт под дулом игрушки позволила обнести аптеку на витаминки

Житель Йошкар-Олы рискует отправиться в колонию за разбой, результатом которого стали несколько пачек обычных "аскорбинок". Как пишет МВД МЕДИА, мужчина зашёл в одну из аптек и сначала попросил шприцы, после чего, помешкавшись у столика с тонометром, направил на продавщицу револьвер. Как оказалось, игрушечный. Женщина села на пол, успев нажать тревожную кнопку, а грабитель, вместо того чтобы быстро "обчистить" кассу, полез в вазу рядом и взял витаминки. Полиции он заявил, что якобы раздал их прохожим.