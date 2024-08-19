Просил шприцы, но передумал: В Марий-Эл фармацевт под дулом игрушки позволила обнести аптеку на витаминки
Житель Йошкар-Олы с игрушечным пистолетом ограбил аптеку ради "аскорбинок"
Житель Йошкар-Олы рискует отправиться в колонию за разбой, результатом которого стали несколько пачек обычных "аскорбинок". Как пишет МВД МЕДИА, мужчина зашёл в одну из аптек и сначала попросил шприцы, после чего, помешкавшись у столика с тонометром, направил на продавщицу револьвер. Как оказалось, игрушечный. Женщина села на пол, успев нажать тревожную кнопку, а грабитель, вместо того чтобы быстро "обчистить" кассу, полез в вазу рядом и взял витаминки. Полиции он заявил, что якобы раздал их прохожим.
Ограбление аптеки в Йошкар-Оле. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
Более того, выяснилось, что за пару дней до налёта на аптеку мужчина украл женскую сумку, оставленную без присмотра. Внутри лежал дорогой телефон, который, впрочем, был "слит" всего за 500 рублей. Правоохранители уже нашли и вернули гаджет пострадавшей.
Возбуждены уголовные дела, фигуранту уже предъявили обвинения. Суд заключил его под стражу.
Ранее в Ленинградской области 15-летний подросток с ножом ограбил магазин. Судя по видео, малолетний налётчик дважды ударил продавщицу и, схватив деньги из кассы, скрылся. Его оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / МВД МЕДИА