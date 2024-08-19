Для российской стороны абсолютно очевидно, что нынешняя киевская власть является террористической и нацистской. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.



"Для нас абсолютно ясно, что это террористический режим. Нацистский, террористический режим, который изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке США", — сказал он в беседе с "Известиями".

Также, по словам министра, этому поспособствовали те, кто пришёл к власти в феврале 2014 года. Новое правительство Незалежной объявило войну собственным гражданам, запретило русский язык и пригрозило выслать русских из Крыма. При этом последующие заявления экс-президента Украины Петра Порошенко, а также Владимира Зеленского Лавров назвал "чистой русофобией и ненавистью ко всему русскому".

На вопрос о возможности признания киевского режима террористическим на международном уровне, глава российского внешнеполитического ведомства указал, что механизм принятия подобных решений требует согласования с другими странами. Как пояснил Лавров, в Совбезе ООН у Запада есть вето, которое никогда не позволит продвигать решения, которые противоречат интересам "его марионеток в Киеве".