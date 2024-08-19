Российские вузы выдали выпускникам более 38 тысяч паспортов компетенций

Выпускники российских вузов получили паспорта универсальных компетенций в рамках проекта "Центры компетенций", который реализуется президентской платформой "Россия — страна возможностей" совместно с Минобрнауки. В общей сложности было выдано более 38 тысяч документов.

"Центр компетенций" — это площадка, где студенты проходят диагностику своих универсальных компетенций. На выходе они получают тот самый заветный паспорт, а работодатель — специалистов с развитыми не только профессиональными, но и надпрофессиональными навыками. Наличие паспорта даёт ряд преимуществ молодому специалисту: дополнительные баллы при поступлении в магистратуру или ординатуру, помощь при подборе лучшей практики или стажировки, возможность выделиться среди конкурентов на рынке труда. У выпускников есть возможность загрузить результаты диагностики в резюме на карьерные онлайн-сервисы.

"Паспорт универсальных компетенций отражает личностные достижения молодого специалиста во время обучения в университете. Такой документ помогает опытному HR-специалисту качественнее и быстрее оценить потенциал и профессиональные возможности будущего кандидата, — отметил эксперт отдела административного сопровождения и развития компетенций АНО "Россия — страна возможностей" Артур Кучаев.









На сегодняшний день возможность получить документ есть у студентов 232 российских вузов, в которых действуют "Центры компетенций". За два года в рамках проекта было выдано 63 тысячи паспортов компетенций. Больше всего их получили студенты Российского государственного гуманитарного университета, Южно-Уральского госуниверситета, Тамбовского государственного технического университета, Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского, а также Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. В этом году впервые паспорта компетенций были выданы за пределами нашей страны — их получили выпускники Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б. Ельцина.

Для получения паспорта компетенций студентам необходимо обратиться в "Центр компетенций" своего вуза. Документ выдаётся на основе результатов диагностики, пройденной на сайте.