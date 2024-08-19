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19 августа, 14:03

ВСУ бежали, бросив раненых побратимов, при встрече с ВС РФ в курском приграничье

Источник: ВС РФ зачистили от ВСУ Сафоновку Курской области

Подразделения группировки "Север" ВС РФ совместно с морскими пехотинцами 810-й бригады Черноморского флота зачистили от ВСУ Сафоновку Кореневского района Курской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. На видео — последствия удара по 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде армии противник и уничтожение двух FPV-дронов.

Работа ВС РФ в Кореневском районе Курской области. Видео © SHOT

Украинские военнослужащие, уцелевшие после столкновения с российской армией, бежали с места, бросив своих раненых побратимов. Наши бойцы активно наступают при поддержке авиации и FPV-дронов.

Прямое попадание: ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в Курской области
Прямое попадание: ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в Курской области

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из курского приграничья. Всего за сутки противник потерял более 330 военнослужащих и 27 единиц техники. Всего же с начала этой авантюры украинская армия стала меньше на почти 3,8 тысячи человек.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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