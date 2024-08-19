ВСУ бежали, бросив раненых побратимов, при встрече с ВС РФ в курском приграничье

Подразделения группировки "Север" ВС РФ совместно с морскими пехотинцами 810-й бригады Черноморского флота зачистили от ВСУ Сафоновку Кореневского района Курской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. На видео — последствия удара по 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде армии противник и уничтожение двух FPV-дронов.

Работа ВС РФ в Кореневском районе Курской области. Видео © SHOT

Украинские военнослужащие, уцелевшие после столкновения с российской армией, бежали с места, бросив своих раненых побратимов. Наши бойцы активно наступают при поддержке авиации и FPV-дронов.