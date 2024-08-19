"За враждебную линию": Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Британии

Россия ввела персональные санкции против 32 представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств за "враждебную линию" в отношении Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Их экспертные оценки и формулируемые задачи, зачастую связанные с вмешательством во внутренние дела иностранных государств, широко используются при реализации антироссийского курса коллективного Запада", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В санкционный перечень включены 32 человека из девяти организаций, отныне им запрещён въезд в нашу страну. Речь идёт о компаниях Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Open Knowledge Foundation, Privacy International, Aga Khan Foundation и Peace Child International. Как отметили в МИД, работа над расширением "стоп-листа" в ответ на антироссийские действия Лондона будет продолжена.