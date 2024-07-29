Подсчитано число санкций, введённых Западом в надежде уронить российскую экономику

Запад ввёл около 20 тысяч санкций против российской экономики. Об этом сообщил 29 июля замглавы МИД Александр Панкин в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.

"На Россию наложено уже порядка двадцати тысяч разных санкций ограничительных. Собственно, санкциями их называть нельзя, потому что санкции — это легитимная мера, вводимая Советом Безопасности, а это односторонние ограничительные меры", — сказал дипломат.

Представитель МИД отметил, что надежды США и их сторонников на падение российской экономики не оправдываются. По его словам, ослабевание мощи нашей страны остаётся у Запада лишь в мечтах.