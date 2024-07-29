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29 июля, 10:25

Подсчитано число санкций, введённых Западом в надежде уронить российскую экономику

Замглавы МИД Панкин: Запад ввёл порядка 20 тысяч санкций против экономики России

Запад ввёл около 20 тысяч санкций против российской экономики. Об этом сообщил 29 июля замглавы МИД Александр Панкин в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.

"На Россию наложено уже порядка двадцати тысяч разных санкций ограничительных. Собственно, санкциями их называть нельзя, потому что санкции — это легитимная мера, вводимая Советом Безопасности, а это односторонние ограничительные меры", — сказал дипломат.

Представитель МИД отметил, что надежды США и их сторонников на падение российской экономики не оправдываются. По его словам, ослабевание мощи нашей страны остаётся у Запада лишь в мечтах.

Совет ЕС продлил санкции против России ещё на полгода
Совет ЕС продлил санкции против России ещё на полгода

Ранее LIfe.ru писал, что санкционный блицкриг США не обрушил российскую экономику, а лишь сделал её сильнее. По словам американского политика Роберта Кеннеди – младшего, теперь Россия не боится новых ограничений, так как у страны выработался иммунитет к рестрикциям. А в западной прессе отмечали, что власти Штатов всё больше озабочены из-за чрезмерных санкций, однако в то же время они не прекращают их вводить всё больше и больше.

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Life.ru

Александра Мышляева
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