Подсчитано число санкций, введённых Западом в надежде уронить российскую экономику
Замглавы МИД Панкин: Запад ввёл порядка 20 тысяч санкций против экономики России
Запад ввёл около 20 тысяч санкций против российской экономики. Об этом сообщил 29 июля замглавы МИД Александр Панкин в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.
"На Россию наложено уже порядка двадцати тысяч разных санкций ограничительных. Собственно, санкциями их называть нельзя, потому что санкции — это легитимная мера, вводимая Советом Безопасности, а это односторонние ограничительные меры", — сказал дипломат.
Представитель МИД отметил, что надежды США и их сторонников на падение российской экономики не оправдываются. По его словам, ослабевание мощи нашей страны остаётся у Запада лишь в мечтах.
Ранее LIfe.ru писал, что санкционный блицкриг США не обрушил российскую экономику, а лишь сделал её сильнее. По словам американского политика Роберта Кеннеди – младшего, теперь Россия не боится новых ограничений, так как у страны выработался иммунитет к рестрикциям. А в западной прессе отмечали, что власти Штатов всё больше озабочены из-за чрезмерных санкций, однако в то же время они не прекращают их вводить всё больше и больше.
Life.ru