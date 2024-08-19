Будущая мать погибла при обстреле Донецка, среди пострадавших есть дети
Беременная погибла и ещё десять жителей Донецка ранены при украинском обстреле
Беременная женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Ещё десять человек пострадали, в их числе — бабушка и две девочки 2007 и 2008 годов рождения.
"В результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта по улице Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения", — говорится в сообщении.
Также повреждения получил автобус маршрута №60а. Всего противник совершил четыре атаки, выпустив порядка десяти снарядов, добавил глава региона.
Ранее два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Есть ли пострадавшие или повреждения, не уточнялось.
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