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В Донецке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

18 августа, 15:12
Последствия обстрела Донецка. Обложка ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Последствия обстрела Донецка. Обложка ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские военнослужащие обстреляли Петровский район Донецка, в результате атаки погибли 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", — говорится в тексте его заявления.

Ранее также сообщалось, что днём 16 августа ВСУ ударили по ТЦ "Галактика" в Донецке. В здании находились не менее 100 посетителей и сотрудников. Пострадали 13 человек. По последним данным, погибли два жителя. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

ВСУ повторно ударили по району ТЦ "Галактика" в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ повторно ударили по району ТЦ "Галактика" в Донецке, есть пострадавшие
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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