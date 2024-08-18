В Донецке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
Последствия обстрела Донецка. Обложка ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Украинские военнослужащие обстреляли Петровский район Донецка, в результате атаки погибли 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", — говорится в тексте его заявления.
Ранее также сообщалось, что днём 16 августа ВСУ ударили по ТЦ "Галактика" в Донецке. В здании находились не менее 100 посетителей и сотрудников. Пострадали 13 человек. По последним данным, погибли два жителя. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.