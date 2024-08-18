В Донецке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

Украинские военнослужащие обстреляли Петровский район Донецка, в результате атаки погибли 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", — говорится в тексте его заявления.