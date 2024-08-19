Десятки человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве
Прямо сейчас десятки человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, из-за скачка напряжения аттракцион остановился, и не может продолжить движение. Часть пассажиров находится в верхней точке на высоте 55 метров. На месте работают экстренные службы. Подробности ЧП уточняются.
Ранее ЧП на колесе обозрения произошло в Германии. Сперва загорелась одна из кабинок колеса обозрения, после чего огонь перекинулся на соседние.
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ТАСС / Александр Казаков