Прямо сейчас десятки человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, из-за скачка напряжения аттракцион остановился, и не может продолжить движение. Часть пассажиров находится в верхней точке на высоте 55 метров. На месте работают экстренные службы. Подробности ЧП уточняются.