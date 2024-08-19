Экс-начальник УгРо Севастополя погиб при штурме Мартыновки в Курской области

В бою в Курской областью погиб экс-руководитель уголовного розыска Севастополя Андрей Яблоков. Об этом сообщается на сайте севастопольского УМВД РФ.

"12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области героически погиб наш товарищ, пенсионер МВД, майор полиции в отставке Андрей Александрович Яблоков", — сообщается в некрологе.

За долгие 20 лет службы Яблоков прошёл длинный путь от патрульного до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД по Севастополю. В 2023 году он заявил об увольнении по выслуге лет, после чего отправился добровольцем на СВО. Офицера похоронят в Новочебоксарске.