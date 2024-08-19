"Их выбор": Российский гимнаст-чемпион отказался поддерживать соотечественников, поехавших на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Давид Белявский рассказал, что отказался от поддержки россиян, выступавших на Играх-2024 в Париже. При этом спортсмен отметил, что не осуждает соотечественников.

"Это их выбор, захотели и поехали. Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен", — приводит Metaratings слова Белявского.