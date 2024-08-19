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19 августа, 15:27

"Их выбор": Российский гимнаст-чемпион отказался поддерживать соотечественников, поехавших на ОИ-2024

Гимнаст Белявский отказался от поддержи россиян, выступавших на Играх в Париже

Давид Белявский. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Давид Белявский. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Давид Белявский рассказал, что отказался от поддержки россиян, выступавших на Играх-2024 в Париже. При этом спортсмен отметил, что не осуждает соотечественников.

"Это их выбор, захотели и поехали. Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен", — приводит Metaratings слова Белявского.

Напомним, что с 26 июля по 11 августа в Париже состоялись Олимпийские игры. В соревнованиях приняли участие всего 15 россиян в нейтральном статусе. Завоёвана была одна медаль — серебро взяли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

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Наталья Демьянова
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