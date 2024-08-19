В Швеции по подозрению в терроризме арестовали русскоговорящего мужчину
TV4: В Стокгольме арестован русскоговорящий мужчина по подозрению терроризме
В Стокгольме задержан и арестован 41-летний русскоговорящий мужчина по подозрению в совершении террористического преступления в другой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы госбезопасности Швеции Фредрик Хультгрен-Фриберг.
"В прошлую пятницу в Стокгольме арестовали мужчину. Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране", — приводит телеканал TV4 его слова.
В России задержанный ранее находился в розыске. Как рассказал прокурор Матс Юнгквист, речь идёт о серьёзном террористическом обвинении в одной из стран Европы, что подтвердилось наличием европейского ордера на арест. При этом он не стал раскрывать подробности дела, а также не дал комментариев о гражданстве арестованного.
Ранее в газетах Германии появились заголовки о том, что был выдан ордер на арест украинского дайвера из-за подрыва "Северных потоков". Следствие считает, что к подрывам причастен сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу. Все они родом с Украины.
Shutterstock / FOTODOM / Emmoth