В Швеции по подозрению в терроризме арестовали русскоговорящего мужчину

В Стокгольме задержан и арестован 41-летний русскоговорящий мужчина по подозрению в совершении террористического преступления в другой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы госбезопасности Швеции Фредрик Хультгрен-Фриберг.

"В прошлую пятницу в Стокгольме арестовали мужчину. Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране", — приводит телеканал TV4 его слова.

В России задержанный ранее находился в розыске. Как рассказал прокурор Матс Юнгквист, речь идёт о серьёзном террористическом обвинении в одной из стран Европы, что подтвердилось наличием европейского ордера на арест. При этом он не стал раскрывать подробности дела, а также не дал комментариев о гражданстве арестованного.