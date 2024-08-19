"Позор!": Обманутые дольщики ЖК "Горки Парк" взяли штурмом офис застройщика

Обманутые дольщики ЖК "Горки Парк" собрались огромной толпой у клиентского офиса застройщика ГК "Самолёт" в Подмосковье. Уже полгода четыре тысячи жителей не могут попасть в собственные квартиры, так как сроки сдачи постоянно переносятся. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Обманутые дольщики ЖК "Горки Парк" устроили митинг из-за переносов сроков выдачи ключей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Дольщики рассказали, что по изначальному графику квартиры к заселению должны были сдать в феврале 2024 года. ГК "Самолёт" обещал быстрое возведение домов с полной отделкой и даже мебелью. Однако до сих пор, спустя полгода с назначенной даты, часть дольщиков так и не получила ключи. По их словам, сроки выдачи переносили трижды. Жильцы заявили, что строительные работы полностью прекращены, хотя ремонт не закончен, а застройщик продолжает "кормить завтраками".

Народный бунт развернулся рядом с офисом застройщика. Однако даже это не привело к разрешению ситуации. Сотрудники ГК "Самолёт" попросту отказались выходить к разъярённым жильцам. Людям же приходится жить на съёмных квартирах и платить за ипотеку. Обманутые жильцы уже направили коллективное обращение в прокуратуру.

В пресс-службе ГК "Самолёт" объяснили переносы сроков сдачи логистическими трудностями и заменой части материалов. Компания увеличила количество рабочих на стройке и обещает сдать квартиры до 30 сентября 2024 года.