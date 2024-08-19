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19 августа, 16:14

"Бесчеловечный варварский акт": Украинский беспилотник влетел в окно детсада в ЛНР

В Кременной ЛНР беспилотник ВСУ влетел в окно детского сада, пострадавших нет

Последствия попадания украинского беспилотника в окно детского сада в Кременной ЛНР. Обложка © Telegram / Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю

Последствия попадания украинского беспилотника в окно детского сада в Кременной ЛНР. Обложка © Telegram / Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю

Украинский беспилотник влетел в окно детсада в Кременной в ЛНР. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил глава администрации города Вячеслав Третьяков.

Последствия попадания украинского беспилотника в окно детского сада в Кременной ЛНР. Фото © Telegram / Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю

Последствия попадания украинского беспилотника в окно детского сада в Кременной ЛНР. Фото © Telegram / Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю

"В очередной раз вооружённые формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, Вооружённые силы Украины нанесли значительные повреждения зданию", — написал он в телеграм-канале.

По словам Третьякова, никто из охраны и воспитателей не пострадал от этого "варварского бесчеловечного акта". Детей в садике не было — из-за близости к линии боевого соприкосновения он закрыт. Местные власти подчеркнули, что на территории учреждения никогда не находилось военных объектов, а ВСУ снова показали своё истинное лицо.

Минздрав ЛНР сообщил о состоянии 9 раненых при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
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В понедельник, 19 августа, ВСУ также нанесли удар по Донецку. В результате обстрела погибла беременная женщина, ещё десять человек пострадали.

Никита Осипов
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