"Бесчеловечный варварский акт": Украинский беспилотник влетел в окно детсада в ЛНР

Украинский беспилотник влетел в окно детсада в Кременной в ЛНР. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил глава администрации города Вячеслав Третьяков.

Последствия попадания украинского беспилотника в окно детского сада в Кременной ЛНР. Фото © Telegram / Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю

"В очередной раз вооружённые формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, Вооружённые силы Украины нанесли значительные повреждения зданию", — написал он в телеграм-канале.

По словам Третьякова, никто из охраны и воспитателей не пострадал от этого "варварского бесчеловечного акта". Детей в садике не было — из-за близости к линии боевого соприкосновения он закрыт. Местные власти подчеркнули, что на территории учреждения никогда не находилось военных объектов, а ВСУ снова показали своё истинное лицо.