Прожорливая куница перегрызла провода и оставила более сотни тысяч немцев без света
На юго-западе Германии более 100 тысяч человек остались без света из-за куницы
Свыше сотни тысяч жителей федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ остались без света из-за куницы. По данным Stuttgarter Zeitung, зверёк залез в трансформаторную подстанцию и перегрыз провода.
Всё произошло в районе 04:30 (05:30 по московскому времени). Жители городов Людвигсбург и Корнвестхайм пожаловались на проблемы с телефонной связью и интернетом. Также не работали табло общественного транспорта и светофоры. Правоохранителям пришлось регулировать движение вручную.
Неполадки устранили примерно через два часа. Дальнейшая судьба куницы-диверсанта пока неизвестна.
Ранее Life.ru писал, как в Забайкальском крае кошка чуть не погибла в пожаре, который сама же и устроила. Она игралась с электропроводами и перегрызла их, что привело к короткому замыканию.
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