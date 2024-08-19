Прожорливая куница перегрызла провода и оставила более сотни тысяч немцев без света

Свыше сотни тысяч жителей федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ остались без света из-за куницы. По данным Stuttgarter Zeitung, зверёк залез в трансформаторную подстанцию и перегрыз провода.

Всё произошло в районе 04:30 (05:30 по московскому времени). Жители городов Людвигсбург и Корнвестхайм пожаловались на проблемы с телефонной связью и интернетом. Также не работали табло общественного транспорта и светофоры. Правоохранителям пришлось регулировать движение вручную.

Неполадки устранили примерно через два часа. Дальнейшая судьба куницы-диверсанта пока неизвестна.