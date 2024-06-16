В Забайкалье кошка едва не погибла из-за пожара, который сама же и устроила
В Забайкалье кошка перегрызла электропроводку и устроила пожар в квартире
Последствия пожара в квартире в Нерчинске. Обложка © Telegram / МЧС России
В городе Нерчинске Забайкальского края домашняя кошка чуть не погибла в пожаре, который сама же и устроила. О тревожном происшествии рассказали в пресс-службе МЧС России.
"В забайкальском городе Нерчинске, пока хозяев не было дома, горела их квартира. Пожарные МЧС России сквозь густой дым увидели лежащую без сознания кошку. Её вынесли на свежий воздух и привели в чувства. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники", — говорится в публикации.
Пострадавшая в пожаре кошка. Фото © Telegram / МЧС России
Специалисты Государственного пожарного надзора при Министерстве чрезвычайных ситуаций России установили причину возгорания. Оказалось, кошка игралась с электропроводами и перегрызла их, что привело к короткому замыканию. В ведомстве призвали прятать от животных провода, уходя из дома.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что село Сторожевка Саратовской области осталось без электричества после крупного возгорания на трубопроводе в Саратове, который произошёл из-за разгерметизации вследствие аномальной жары.