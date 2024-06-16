В Забайкалье кошка едва не погибла из-за пожара, который сама же и устроила

В городе Нерчинске Забайкальского края домашняя кошка чуть не погибла в пожаре, который сама же и устроила. О тревожном происшествии рассказали в пресс-службе МЧС России.

"В забайкальском городе Нерчинске, пока хозяев не было дома, горела их квартира. Пожарные МЧС России сквозь густой дым увидели лежащую без сознания кошку. Её вынесли на свежий воздух и привели в чувства. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники", — говорится в публикации.

Пострадавшая в пожаре кошка. Фото © Telegram / МЧС России