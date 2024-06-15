Саратовское село осталось без электричества после пожара на газопроводе

Село Сторожевка недалеко от места пожара на газопроводе в окрестностях Саратова осталось без электричества, для устранения неполадок туда направлены спецслужбы. Об этом сообщил глава Татищевского района Павел Сурков.

"На месте разгерметизации нитки газопровода возле Сторожевского ЛПУ ландшафтный пожар потушен, газ в газопроводе перекрыт, происходит стравливание и выжигание остатков газа из трубы... Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка из Саратова выехала аварийная бригада НЭСК", — написал Сурков в своём телеграм-канале.