Саратовское село осталось без электричества после пожара на газопроводе
Пожар вблизи газопровода. Обложка © Telegram / Павел Сурков
Село Сторожевка недалеко от места пожара на газопроводе в окрестностях Саратова осталось без электричества, для устранения неполадок туда направлены спецслужбы. Об этом сообщил глава Татищевского района Павел Сурков.
"На месте разгерметизации нитки газопровода возле Сторожевского ЛПУ ландшафтный пожар потушен, газ в газопроводе перекрыт, происходит стравливание и выжигание остатков газа из трубы... Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка из Саратова выехала аварийная бригада НЭСК", — написал Сурков в своём телеграм-канале.
Как уточнили в региональном управлении СКР, по данному факту начата проверка.
Напомним, сегодня на газопроводе в Саратове случился пожар, перед которым местные жители слышали как минимум два взрыва. Сообщалось, что в это время на предприятии велись работы. Столб пламени можно было увидеть за несколько километров от места происшествия. Как сообщал губернатор, огонь вспыхнул из-за разгерметизации газовых труб вследствие аномальной жары.