Впервые в истории: Четвёртый заезд "Территории смыслов" объединил лидеров молодёжи из 65 стран

"Территория смыслов" впервые встречает представителей международных молодёжных сообществ. На Всероссийском молодёжном образовательном форуме платформы "Росмолодёжь.События" состоялось торжественное открытие четвёртого заезда "Единство / We are together". Он будет проходить с 19 по 23 августа в Солнечногорске Московской области.









Мастерская управления "Сенеж" — образовательный центр президентской платформы "Россия — страна возможностей" — объединила 500 лидеров БРИКС и иностранных НКО, молодых дипломатов и депутатов, а также лидеров молодёжных крыльев партий, представителей молодёжных правительств, молодых политологов и социологов. Организаторы ставят перед собой цель — помочь молодёжи активно проявлять свою гражданскую позицию, а также обсудить развитие молодёжной политики.

"На этой уникальной площадке собрались талантливые, креативные молодые люди, готовые предлагать новые прорывные идеи и создавать проекты. Это уже четвёртый заезд, и он объединил молодёжь из 65 стран мира. Одной из главных тем обсуждений станет многополярный мир. Это глобальный вопрос, один из самых важных для будущего всех стран, поэтому так здорово, что впервые на "Территорию смыслов" приехали лидеры международных молодёжных сообществ, иностранные студенты", — указал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он также подчеркнул, что старания участников форума внесут значительный вклад в достижение национальной цели, поставленной Владимиром Путиным. Как ранее говорил президент России, важно создать в стране условия для реализации талантов и способностей граждан, а также для воспитания патриотичной и социально ответственной личности.