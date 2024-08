Впервые в истории: Четвёртый заезд "Территории смыслов" объединил лидеров молодёжи из 65 стран

"Территория смыслов" впервые встречает представителей международных молодёжных сообществ. На Всероссийском молодёжном образовательном форуме платформы "Росмолодёжь.События" состоялось торжественное открытие четвёртого заезда "Единство / We are together". Он будет проходить с 19 по 23 августа в Солнечногорске Московской области.