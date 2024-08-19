Суд вынес приговор экс-журналистке Гончаровой за убийство бывшего сожителя

Электростальский городской суд Московской области вынес приговор бывшей журналистке РБК и "Ведомостей" Оксане Гончаровой по делу об убийстве экс-сожителя Александра Самусева. Как сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, Гончарова получила семь лет колонии общего режима.

Бывшая журналистка Оксана Гончарова выступает с последним словом в суде по делу об убийстве своего экс-сожителя. Видео © Life.ru

Убийство произошло в сентябре 2022 года. В то время журналистка уже рассталась с мужчиной, однако они жили по соседству. Однажды Самусев выпивал вместе с другом дома у Гончаровой. По словам женщины, внезапно он начал её избивать, а она защищалась. Гончарова схватила ножницы и ударила ими мужчину несколько раз.

"Алексей уже пьяный (был), я хотела проводить его домой, он просто начал меня избивать. Никто не думает, как защищаться в таких моментах. Это была защита от его противоправных действий. Всего одно тяжкое ранение, прошу это учесть", — сказал экс-журналистка в своём последнем слове.