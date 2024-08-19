В Германии заявили об обысках в немецкой "дочке" Почты России

В помещениях немецкой компании Почты России RusPost GmbH в Берлине прошли обыски. По данным Tagesspiegel, таможенники нагрянули к ещё одной неназванной фирме, которая тоже имеет отношение к логистической сфере. В операции, как утверждается, участвовало порядка сотни правоохранителей.

В пресс-службе Почте России опровергли сообщения об обыске, но признали ограничения в работе "дочки". Госоператор заверил, что они не коснутся клиентов.

"Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов Почты России. Доставка отправлений из-за рубежа идёт в обычном режиме", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.