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19 августа, 17:59

В Германии заявили об обысках в немецкой "дочке" Почты России

Tagesspiegel: В немецкой компании Почты России RusPost GmbH прошли обыски

В помещениях немецкой компании Почты России RusPost GmbH в Берлине прошли обыски. По данным Tagesspiegel, таможенники нагрянули к ещё одной неназванной фирме, которая тоже имеет отношение к логистической сфере. В операции, как утверждается, участвовало порядка сотни правоохранителей.

В пресс-службе Почте России опровергли сообщения об обыске, но признали ограничения в работе "дочки". Госоператор заверил, что они не коснутся клиентов.

"Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов Почты России. Доставка отправлений из-за рубежа идёт в обычном режиме", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

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Ранее обыски прошли в отделении оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Это случилось после лишения двух политиков правой партии депутатского иммунитета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VPales

Никита Осипов
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