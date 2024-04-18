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18 апреля, 02:39

Полиция ФРГ провела обыски в штабе "Альтернативы для Германии" в Ганновере

В отделении оппозиционной "Альтернативы для Германии" в Ганновере (Нижняя Саксония) прошли обыски после лишения двух политиков правой партии депутатского иммунитета. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на прокуратуру.

Известно, что зампредседателя АдГ в Нижней Саксонии Ансгар Шледде подозревается в нарушении закона о партийном финансировании: он вовремя не перевёл с личного банковского счёта поступившие в виде пожертвований 48 тысяч евро. В результате средства не были задекларированы должным образом.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что выгодные позиции в избирательных списках можно получить в обмен на денежные переводы в пользу АдГ. Предполагается, что Шледде замешан в этих махинациях.

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Ранее сопредседатель консервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла высказался категорически против поставок ракет Taurus Украине. Причиной послужила разошедшаяся в Сети слитая запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с помощью этого оружия.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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