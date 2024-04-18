Полиция ФРГ провела обыски в штабе "Альтернативы для Германии" в Ганновере

В отделении оппозиционной "Альтернативы для Германии" в Ганновере (Нижняя Саксония) прошли обыски после лишения двух политиков правой партии депутатского иммунитета. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на прокуратуру.

Известно, что зампредседателя АдГ в Нижней Саксонии Ансгар Шледде подозревается в нарушении закона о партийном финансировании: он вовремя не перевёл с личного банковского счёта поступившие в виде пожертвований 48 тысяч евро. В результате средства не были задекларированы должным образом.