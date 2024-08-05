Суд вынес приговор бывшему замглавы Почты России

Бывшего замгендиректора Почты России Сергея Емельченкова приговорили к 3,5 года колонии по делу о превышении полномочий. Такой вердикт в понедельник, 5 августа, вынес Симоновский суд Москвы.

Судья оглашает приговор по делу Емельченкова и Синичкина. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Емельченков Сергей Евгеньевич признан виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

При этом Емельченкову запрещено находиться на руководящих должностях в государственных и муниципальных предприятиях на 2,5 года. Другому фигуранту дела — экс-главе департамента управления IT-сервисами Почты России Андрею Синичкину — дали три года колонии общего режима. Запрет на руководящие должности у него будет действовать два года.