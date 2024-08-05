Суд вынес приговор бывшему замглавы Почты России
Экс-замглавы Почты России Емельченкову дали 3,5 года за превышение полномочий
Андрей Синичкин (слева) и Сергей Емельченков (справа) в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Бывшего замгендиректора Почты России Сергея Емельченкова приговорили к 3,5 года колонии по делу о превышении полномочий. Такой вердикт в понедельник, 5 августа, вынес Симоновский суд Москвы.
Судья оглашает приговор по делу Емельченкова и Синичкина. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Емельченков Сергей Евгеньевич признан виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
При этом Емельченкову запрещено находиться на руководящих должностях в государственных и муниципальных предприятиях на 2,5 года. Другому фигуранту дела — экс-главе департамента управления IT-сервисами Почты России Андрею Синичкину — дали три года колонии общего режима. Запрет на руководящие должности у него будет действовать два года.
По данным следствия, обвиняемые незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырёх IT-компаний — подрядчиков Почты России. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Как сообщал Life.ru, Емельченкова задержали утром 14 июля 2020 года, в его доме провели обыск. Против мужчины возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже подозреваемого суд отправил под домашний арест. Life.ru публиковал видео с домом, где замгендиректора Почты России провёл два месяца.