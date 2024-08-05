Экс-замглавы ПАО "Ил" Новожилова приговорили к 6 годам колонии за мошенничество

Бывшего заместителя главы ПАО "Ил" Андрея Новожилова приговорили к шести годам колонии за мошенничество при разработке военно-транспортного самолёта Ил-76 МД-90А. Такой вердикт в понедельник, 5 августа, вынес Савёловский суд Москвы.

Судебное заседание по делу о мошенничестве при разработке самолёта Ил-76. Видео © Telegram / moscowcourts

"Экс-замглавы ПАО "Ил" Новожилов приговорён к шести годам колонии, бывший директор Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института Вячеслав Хван осуждён на пять лет колонии", — сообщили в суде.

В уголовном деле есть ещё один фигурант — бывший начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов. Он получил 4,5 года лишения свободы условно. Суд назначил всем обвиняемым штраф на 1,8 миллиона рублей (800 тысяч должен выплатить Новожилов, 700 — Хван, 500 — Титов).