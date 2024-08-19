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19 августа, 18:16

Ялта частично осталась без света из-за аварии

Курортный город Ялта в Крыму частично остался без света из-за аварии на подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации населённого пункта.

"Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте (10-й микрорайон и прилегающие улицы)", — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что обесточены 27 трансформаторных подстанций, без света остались почти 1,5 тысячи человек. На месте аварии уже работает бригада "Крымэнерго". Электроснабжение власти обещают восстановить в течение трёх часов.

Ранее сегодня сообщалось, что часть Владивостока осталась без света из-за взрыва на линии электропередаче. По нашим данным, авария затронула минимум десять улиц, и её обещают устранить после полуночи. Тем временем в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Кузбасский город остался без света из-за пожара на подстанции
Кузбасский город остался без света из-за пожара на подстанции
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Наталья Демьянова
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