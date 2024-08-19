Ялта частично осталась без света из-за аварии

Курортный город Ялта в Крыму частично остался без света из-за аварии на подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации населённого пункта.

"Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте (10-й микрорайон и прилегающие улицы)", — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что обесточены 27 трансформаторных подстанций, без света остались почти 1,5 тысячи человек. На месте аварии уже работает бригада "Крымэнерго". Электроснабжение власти обещают восстановить в течение трёх часов.