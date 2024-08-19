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19 августа, 20:10

Экс-партнёр пропавшего в Италии "британского Гейтса" погиб в ДТП

Reuters: Экс-партнёр пропавшего в Италии мультимиллионера Линча погиб в ДТП

Бывший вице-президент по финансам компании Autonomy Стивен Чемберлен погиб в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Агентство Reuters сообщает, что всё произошло в Кембриджшире в субботу утром. После аварии он находится в критическом состоянии и подключён к аппаратам жизнеобеспечения.

Пострадавший известен своей работой в британской компании по разработке программного обеспечения Autonomy, где он занимал ключевую должность. Подробности происшествия остаются под вопросом.

Дочь британского миллионера Линча пропала вместе с ним после крушения яхты в Италии
Дочь британского миллионера Линча пропала вместе с ним после крушения яхты в Италии

Авария произошла за несколько дней до пропажи британского мультимиллионера и сооснователя компании Autonomy Майка Линча, который исчез после крушения суперъяхты у берегов Сицилии. Яхта под названием Bayesian затонула, в результате чего погиб один человек, а шестерых, включая четверых британцев, продолжают искать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / John Gomez

Кирилл Сосновских
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