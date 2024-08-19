Экс-партнёр пропавшего в Италии "британского Гейтса" погиб в ДТП
Reuters: Экс-партнёр пропавшего в Италии мультимиллионера Линча погиб в ДТП
Бывший вице-президент по финансам компании Autonomy Стивен Чемберлен погиб в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Агентство Reuters сообщает, что всё произошло в Кембриджшире в субботу утром. После аварии он находится в критическом состоянии и подключён к аппаратам жизнеобеспечения.
Пострадавший известен своей работой в британской компании по разработке программного обеспечения Autonomy, где он занимал ключевую должность. Подробности происшествия остаются под вопросом.
Авария произошла за несколько дней до пропажи британского мультимиллионера и сооснователя компании Autonomy Майка Линча, который исчез после крушения суперъяхты у берегов Сицилии. Яхта под названием Bayesian затонула, в результате чего погиб один человек, а шестерых, включая четверых британцев, продолжают искать.
Shutterstock / FOTODOM / John Gomez